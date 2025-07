États-Unis : Des migrants détenus en Floride dans des conditions abusives

par Human Rights Watch

Click to expand Image © 2025 John Holmes pour Human Rights Watch Des personnes détenues dans des centres de rétention pour migrants en Floride y sont soumises à des conditions inhumaines, notamment le refus de soins médicaux, le surpeuplement et des traitements dégradants. Au moins deux décès récents pourraient être liés à l’insuffisance de soins médicaux.Il ne s'agit pas d'incidents isolés, mais plutôt du résultat d'un système de détention fondamentalement défaillant et entaché de graves abus.Le gouvernement américain devrait privilégier les alternatives communautaires à la détention…



Lire l'article complet