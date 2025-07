Soudan. L’aide vitale doit parvenir aux personnes prises entre les pluies et le conflit

par Amnesty International

Réagissant à l’arrivée de la saison des pluies dans la région du Darfour septentrional, au Soudan, Tigere Chagutah, directeur pour l’Afrique de l’Est et l’Afrique australe à Amnesty International, a déclaré : Afin d’éviter que cette situation d’urgence humanitaire ne s’aggrave davantage encore, les parties au conflit armé doivent faciliter un accès rapide, inconditionnel et […] The post Soudan. L’aide vitale doit parvenir aux personnes prises entre les pluies et le conflit appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet