Thaïlande : Les autorités maltraitent et exploitent des ressortissants du Myanmar

par Human Rights Watch

Click to expand Image Un travailleur migrant originaire du Myanmar était assis dans l’appartement où il réside, dans la province de Samut Sakhon, en Thaïlande, le 26 janvier 2025. © 2025 Lillian Suwanrumpha/AFP via Getty Images Les autorités thaïlandaises menacent, extorquent et détiennent des ressortissants du Myanmar qui ont fui la junte militaire pour trouver refuge en Thaïlande.La seule façon pour la plupart de ces personnes d’obtenir un statut légal est de devenir des travailleurs migrants, mais ce statut est exclu d’une récente mesure du gouvernement thaïlandais visant…



Lire l'article complet