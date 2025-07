Haïti : le Conseil de sécurité se donne jusqu'à janvier pour décider du sort du bureau de l’ONU

Le Conseil de sécurité de l’ONU a prolongé de six mois et demi le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti (BINUH), se donnant ainsi davantage de temps pour réexaminer ce mandat alors que le pays est rongé par la violence des gangs et une crise humanitaire catastrophique.



