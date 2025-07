Développement durable : l’ONU place la santé, l’égalité et l'océan au cœur de l’agenda 2025

À cinq ans de l’échéance, l’alerte est lancée. Ministres, experts et acteurs de la société civile du monde entier convergent vers New York la semaine prochaine pour un forum politique de haut niveau destiné à relancer la course vers les objectifs de développement durable (ODD).



Lire l'article complet