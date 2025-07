Plus de 150.000 Rohingyas réfugiés au Bangladesh en un an et demi

Alors que la frontière entre le Bangladesh et le Myanmar reste officiellement fermée et sous la surveillance des gardes-frontières, près de 150.000 réfugiés rohingyas sont arrivés à Cox’s Bazar, au Bangladesh, au cours des 18 derniers mois.

