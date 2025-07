États-Unis. Les sanctions contre la rapporteuse spéciale des Nations unies Francesca Albanese constituent un affront à la justice internationale

par Amnesty International

Réagissant à l'annonce par le secrétaire d'État américain Marco Rubio de sanctions contre la rapporteuse spéciale des Nations unies sur le territoire palestinien occupé, Francesca Albanese, la secrétaire générale d'Amnesty International, Agnès Callamard, a déclaré : « Il s'agit d'une attaque éhontée et transparente contre les principes fondamentaux de la justice internationale. Les rapporteurs et rapporteuses spéciaux […]



