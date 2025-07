Égypte. Il faut libérer les personnes arrêtées pour avoir exprimé leur soutien à la Marche vers Gaza

par Amnesty International

Les autorités égyptiennes doivent libérer immédiatement et sans condition toute personne détenue pour avoir exprimé sa solidarité avec les Palestinien·ne·s de Gaza dans le contexte du génocide en cours perpétré par Israël, notamment au moins sept citoyen·ne·s égyptiens arrêtés pour avoir exprimé leur soutien à la Marche vers Gaza, a déclaré Amnesty International mardi 8 juillet.



