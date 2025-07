Union européenne-Libye. La coopération de l’UE avec la Libye en matière de migration est « dépourvue de moralité » et revient à se rendre complice de violations

par Amnesty International

À la veille de la visite en Libye, mardi 8 juillet, de Magnus Brunner, commissaire européen chargé de la migration, et de ministres de l'Union européenne, dans le but de discuter de la coopération en matière de migration, Eve Geddie, directrice du Bureau européen d'Amnesty International, a déclaré : « La coopération migratoire de l'UE avec les autorités […]



