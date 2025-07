Mexique. La recherche des personnes disparues est un travail à haut risque pour les collectifs de femmes qui mènent ces recherches

par Amnesty International

Les femmes qui se lancent dans la recherche de leurs proches qui figurent parmi les quelque 128 000 personnes disparues et non localisées au Mexique, sont de façon croissante exposées à la violence et à des atteintes à leurs droits, qui ont même coûté la vie à au moins 16 d’entre elles, souligne Amnesty International dans le rapport […] The post Mexique. La recherche des personnes disparues est un travail à haut risque pour les collectifs de femmes qui mènent ces recherches appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet