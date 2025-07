Kenya : une dizaine de morts dans la rue, l’ONU tire la sonnette d’alarme

Les larmes coulent, le gaz lacrymogène se répand et la rue gronde. À Nairobi et dans seize autres comtés kényans, la contestation populaire s’est à nouveau heurtée à une répression brutale. En toile de fond : des revendications contre les taxes, la corruption et les violences d’État. Et au bilan, au moins 10 morts, selon l’ONU.



