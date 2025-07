Guinée. Un an après la disparition forcée des militants du FNDC, les enlèvements se multiplient dans un « climat de terreur »

par Amnesty International

Les autorités guinéennes doivent révéler sans attendre le sort des militants du Front national de défense de la Constitution (FNDC) Oumar Sylla et Mamadou Billo Bah, victimes de disparitions forcées il y a un an, et s’assurer que les personnes suspectées d’être responsables des enlèvements et disparitions forcées en Guinée soient traduites devant la justice […] The post Guinée. Un an après la disparition forcée des militants du FNDC, les enlèvements se multiplient dans un « climat de terreur » appeared first on Amnesty International. ]]>



