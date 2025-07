Arabie saoudite. Un nouveau rapport dénonce l’augmentation alarmante du nombre d’exécutions de ressortissants étrangers condamnés pour des infractions liées aux stupéfiants

par Amnesty International

Un nouveau rapport publié par Amnesty International le 7 juillet attire l’attention sur l’augmentation du nombre d’exécutions en Arabie saoudite ces dernières années, en particulier pour des infractions liées aux stupéfiants, et souligne les effets de ces exécutions sur les ressortissants étrangers. Entre janvier 2014 et juin 2025, l’Arabie saoudite a exécuté 1 816 personnes, selon l’agence de […] The post Arabie saoudite. Un nouveau rapport dénonce l’augmentation alarmante du nombre d’exécutions de ressortissants étrangers condamnés pour des infractions liées aux stupéfiants appeared first…



