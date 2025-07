Russie/Azerbaïdjan. Les autorités doivent enquêter sur les violations des droits humains qui auraient été commises en représailles sur des détenu·e·s

par Amnesty International

En réaction aux informations faisant état d'arrestations massives, d'actes de torture et d'autres mauvais traitements infligés à des dizaines de membres de la diaspora azerbaïdjanaise en Russie et de ressortissant·e·s russes en Azerbaïdjan, qui auraient entraîné le décès de deux Azéris dans la ville russe d'Ekaterinbourg, Marie Struthers, directrice régionale d'Amnesty International pour l'Europe de […]



