Salvador. Amnesty International qualifie Ruth Eleonora López, Alejandro Henríquez et José Ángel Pérez de prisonniers d’opinion, dans un contexte de répression croissante

Depuis le début du second mandat présidentiel de Nayib Bukele, le Salvador a connu une augmentation alarmante des manœuvres de harcèlement, des persécutions et des poursuites visant des défenseur·e·s des droits humains, des journalistes, des militant·e·s, des voix critiques et des organisations de la société civile. Dans ce contexte, Amnesty International désigne l'avocate Ruth López, le […]



