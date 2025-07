Chine. Les autorités doivent mettre fin aux ingérences dans les pratiques religieuses tibétaines alors que le dalaï-lama annonce un plan de succession

par Amnesty International

Réagissant à la présentation par le dalaï-lama, à l'approche de son 90e anniversaire, du processus pour sa succession spirituelle, alors que les autorités chinoises s'efforcent de longue date de contrôler la nomination des dirigeants bouddhistes tibétains, Sarah Brooks, directrice pour la Chine à Amnesty International, a déclaré : « Les efforts déployés par les autorités chinoises pour contrôler



