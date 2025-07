Togo. Des témoignages donnent un aperçu de la répression violente des manifestations

par Amnesty International

Les autorités togolaises doivent mettre fin au recours inutile et excessif à la force contre les manifestants, a déclaré Amnesty International alors que des manifestations ont été de nouveau violemment réprimées dans la capitale, Lomé, depuis le 26 juin. L'organisation s'est entretenue avec 18 victimes et témoins dont 13 ont décrit un usage illégal de



