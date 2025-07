Au Soudan du Sud, les filles et les femmes sont constamment menacées

par Human Rights Watch

Click to expand Image Deux filles sud-soudanaises qui avaient été enlevées avec d’autres jeunes filles par un groupe armé avant d’être finalement relâchées se tenaient la main lors d'une cérémonie célébrant leur libération, à Yambio, au Soudan du Sud, le 7 février 2018. © 2018 Stefanie Glinski/AFP via Getty Images Les récentes attaques contre des filles et des jeunes femmes au Soudan du Sud illustrent les risques auxquels elles sont exposées et le manque de protections adéquates.Le 25 juin, selon les médias, des hommes armés ont enlevé quatre lycéennes dans la commune Pochalla North…



