Hong Kong. Une analyse de l’application de la Loi sur la sécurité nationale révèle que la plupart des arrestations sont injustes

par Amnesty International

Selon les conclusions d'un nouveau rapport d'Amnesty International publié à l'occasion du cinquième anniversaire de l'entrée en vigueur de la Loi sur la sécurité nationale de Hong Kong, plus de 80 % des personnes condamnées en vertu de ce texte ont été poursuivies à tort et n'auraient jamais dû être inculpées. L'analyse réalisée par l'organisation sur



