Égalité femmes-hommes : 420 milliards manquent chaque année à l’appel

Chaque année, les pays en développement accusent un manque de 420 milliards de dollars pour financer l’égalité entre les femmes et les hommes. Le constat, signé ONU Femmes, révèle une réalité crue : faute de ressources, des millions de femmes et de filles sont privées de services essentiels, de soutien, et de leur pleine place dans la société.



