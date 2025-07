Vague de chaleur : en Europe, un été – et un avenir – de tous les dangers

L’Europe suffoque. En ce début juillet, le thermomètre s’affole, les records tombent, et l’Organisation météorologique mondiale (OMM) sonne l’alarme : cette vague de chaleur extrême n’est ni un accident, ni un pic isolé, mais un avant-goût d’un avenir marqué par des étés de plus en plus meurtriers.



