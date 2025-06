À Gaza, l’ONU dénonce une « brutalité insupportable » et une punition collective

Des corps étendus sur le bitume brûlant de Khan Younès. Des enfants blessés transportés à la hâte dans des hôpitaux à moitié détruits. Des files entières de civils affamés, fauchés par des tirs alors qu’ils attendaient un sac de farine ou une bouteille d’eau. Plus d'un an et demi après le début de la guerre à Gaza, la violence continue de s’abattre sur une population déjà brisée.



Lire l'article complet