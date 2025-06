La biodiversité : pas qu’une affaire d’écologistes, un impératif économique et financier

par Paul Hadji-Lazaro, Docteur en économie écologique, Agence Française de Développement (AFD)

Andrew Skowno, Lead of the National Biodiversity Assessment program at the South African National Biodiversity Institute (SANBI), University of Cape Town

Antoine Godin, Économiste-modélisateur, Agence Française de Développement (AFD)

Julien Calas, Chargé de recherche biodiversité, Agence Française de Développement (AFD)