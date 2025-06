Japon. Une exécution cruelle entache le bilan du pays en matière de droits humains

par Amnesty International

En réaction à l'exécution, vendredi 27 juin, d'un homme condamné pour le meurtre de neuf personnes au Japon, Chiara Sangiorgio, conseillère sur la peine de mort à Amnesty International, a déclaré : « L'exécution de Takahiro Shiraishi – la première au Japon depuis presque trois ans – est une nouvelle attaque cruelle contre le droit à la vie […]



