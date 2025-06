Hongrie. « Le monde observe la situation » alors que des dizaines de milliers de personnes se préparent à défiler malgré la tentative d’interdiction de la marche des fiertés de Budapest

par Amnesty International

Les autorités doivent veiller à ce que le droit de manifester soit protégé et à ce que les personnes puissent participer en toute sécurité à la marche des fiertés de Budapest sans subir d’intimidation, de harcèlement ou de violences, a déclaré Amnesty International à l’approche du 30e anniversaire de la marche des fiertés de Budapest, […] The post Hongrie. « Le monde observe la situation » alors que des dizaines de milliers de personnes se préparent à défiler malgré la tentative d’interdiction de la marche des fiertés de Budapest appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet