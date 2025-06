En Hongrie, la Marche des Fiertés interdite, la haine autorisée

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des Hongrois manifestent dans le centre-ville de Budapest pour protester contre une nouvelle loi interdisant les événements LGBTQ+ Pride et contre les restrictions imposées par le gouvernement populiste au droit de réunion, le 1er mai 2025. © 2025 Denes Erdos/AP Photo La police hongroise a interdit aux personnes lesbiennes, gays, bisexuelles et transgenres (LGBT) hongroises et à leurs sympathisants de se rassembler pacifiquement pour célébrer la Marche des Fiertés, tout en autorisant un groupe d’extrême droite à défiler le même jour.Un autre événement lié à la communauté…



