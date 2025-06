Syrie. Les personnes victimes de torture à la prison de Saidnaya et dans d’autres centres de détention en subissent les conséquences dévastatrices sans bénéficier du soutien le plus élémentaire

par Amnesty International

Six mois après la chute du régime de Bachar el Assad en Syrie, les personnes victimes de son système carcéral violent, dont fait partie la prison militaire tristement célèbre de Saidnaya, sont encore aux prises avec les conséquences dévastatrices de ces actes sur leur santé physique et mentale, face à un manque de soutien criant, a […] The post Syrie. Les personnes victimes de torture à la prison de Saidnaya et dans d’autres centres de détention en subissent les conséquences dévastatrices sans bénéficier du soutien le plus élémentaire appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet