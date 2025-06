Qu’est-ce que le financement du développement ?

Selon les Nations Unies, le monde a besoin de 4.000 milliards de dollars supplémentaires chaque année pour relever certains des plus grands défis mondiaux : éradiquer la pauvreté et la faim, lutter contre le changement climatique et réduire les inégalités.



Lire l'article complet