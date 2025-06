Haïti : Un nombre record de déplacés dû à l’insuffisance des efforts sécuritaires

par Human Rights Watch

Click to expand Image Des enfants haïtiens photographiés dans un site de déplacement, le 16 avril 2025 ; l'insécurité croissante en Haïti, en particulier dans la capitale, Port-au-Prince, a contraint un nombre croissant de familles à fuir leurs domiciles, ou leurs précédents abris. © 2025 Guerinault Louis/Anadolu via Getty Images (Washington) – Un an après le déploiement en Haïti du premier contingent de la Mission multinationale d’appui à la sécurité (MMAS), autorisée par les Nations Unies, les violences et les atteintes aux droits humains continuent à augmenter,…



Lire l'article complet