Rwanda : Arrestation d'une dirigeante de l'opposition

par Human Rights Watch

Click to expand Image Victoire Ingabire, opposante politique et présidente du parti Dalfa-Umurinzi, à la Haute Cour de Kigali, au Rwanda, le 13 mars 2024. © 2024 Guillem Sartorio / AFP via Getty Images (Nairobi) – Les autorités rwandaises ont de nouveau arrêté Victoire Ingabire, dirigeante d'un parti politique non enregistré, le 19 juin 2025, dans le cadre d'un long procès visant des figures de l'opposition politique, a déclaré aujourd'hui Human Rights Watch. Les autorités devraient la libérer, ainsi que toutes les autres personnes détenues pour des raisons politiques, et garantir…



