Soudan : plus de 40 personnes tuées dans une attaque contre un hôpital, selon l’OMS

L’attaque s’est produite samedi 22 juin au Kordofan occidental, dans le sud du Soudan, non loin de la ligne de front qui oppose depuis plus d’un an l’armée nationale aux paramilitaires des Forces de soutien rapide.



