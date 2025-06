Ukraine. Des civil·e·s ont été tués lors de frappes menées sans discernement sur la ville de Soumy tandis que l’armée russe multiplie les attaques – nouveaux éléments de recherche

par Amnesty International

Les civil·e·s de la ville de Soumy, en Ukraine, subissent de plus en plus d'attaques illégales tandis que l'armée russe multiplie les frappes dans la région, a déclaré Amnesty International mardi 24 juin. Au début du mois à Soumy, les forces russes ont tiré des roquettes Grad de 122 mm non guidées à partir d'un système



