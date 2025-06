Le Bélarus libère un opposant et 13 autres prisonniers politiques

par Human Rights Watch

Click to expand Image L’opposant politique biélorusse Siarhei Tsikhanouski, libéré de prison après de plus de cinq années d’incarcération au Bélarus et visiblement amaigri, étreignait sa femme Sviatlana Tsikhanouskaya lors d’une conférence de presse à Vilnius, en Lituanie, le 22 juin 2025. Sviatlana Tsikhanouskaya, devenue elle-même dirigeante de l'opposition biélorusse suite à la condamnation injuste de son mari en 2020, avait par la suite dû s’exiler en Lituanie. © 2025 Mindaugas Kulbis/AP Photo Samedi dernier, dans le cadre d’une grâce présidentielle, les autorités du Bélarus ont libéré…



