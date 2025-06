Crise humanitaire en Afghanistan : l’ONU dénonce l’effacement des femmes

L’Afghanistan fait face à une double impasse : l’effondrement de l’aide humanitaire et la répression imposée par le régime taliban. Les Nations Unies alertent sur une crise sans précédent, dont les femmes et les filles paient le plus lourd tribut.



Lire l'article complet