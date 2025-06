Les nouveaux engagements de l’OTAN en matière de défense ne doivent pas empiéter sur les droits humains

par Amnesty International

Agnès Callamard, secrétaire générale d'Amnesty International Les États membres de l'OTAN qui se réunissent à La Haye cette semaine doivent faire face à des décisions difficiles qui auront des répercussions sur la vie de millions, voire de milliards de personnes à travers le monde. Si, comme l'on s'y attend, ils s'engagent à augmenter leurs dépenses […]



