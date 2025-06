Azerbaïdjan. Sept journalistes condamnés dans le cadre d’une vague récente de répression contre la liberté d’expression

par Amnesty International

En réaction à la condamnation à de lourdes peines d'emprisonnement de sept professionnel·le·s des médias dans l'affaire d'« Abzas Media », en Azerbaïdjan, Marie Struthers, directrice du programme Europe de l'Est et Asie centrale à Amnesty International, a déclaré : « L'affaire intentée à l'encontre d'Abzas Media en Azerbaïdjan illustre la manière dont le système judiciaire est instrumentalisé pour […]



