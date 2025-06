122 millions de personnes déracinées, dans un monde où la solidarité est menacée

Alors que plus de 122 millions de personnes à travers le monde ont été déracinées par la guerre, la violence et la persécution — un record historique — leur accès à la sécurité et au soutien est plus que jamais menacé, a alerté vendredi le Haut-Commissaire de l’ONU pour les réfugiés, à l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés.



Lire l'article complet