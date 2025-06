UE : Suspendre l'accord commercial avec Israël

par Human Rights Watch

Click to expand Image Kaja Kallas, Haute Représentante de l'Union européenne pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, s'exprimait devant les médias à Bruxelles, en Belgique, le 16 décembre 2024. © 2024 Conseil européen / Département Médias 19 juin 2025 Déclaration conjointe sur l’examen de l’Accord d’association UE-Israël Plus de 100 ONG et syndicats appellent à la suspension partielle de cet accord, dont Israël viole l’Article 2 par le biais de ses actions à Gaza et en Cisjordanie (Bruxelles, le 20 juin 2025) – L'Union européenne devrait immédiatement…



Lire l'article complet