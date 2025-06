À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, les États des Amériques doivent respecter le droit de demander l’asile

par Amnesty International

En réaction aux mesures adoptées par les États des Amériques qui bafouent les droits fondamentaux des personnes en quête de sécurité, Ana Piquer, directrice du programme Amériques à Amnesty International, a déclaré : « Alors que nous célébrons la Journée mondiale des réfugiés, nous assistons à une terrible érosion des droits des personnes en quête de sécurité […] The post À l’occasion de la Journée mondiale des réfugiés, les États des Amériques doivent respecter le droit de demander l’asile appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet