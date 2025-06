Le soutien de la Chine à l'armée malienne comporte des risques : un chercheur en expose les tenants et les aboutissants

Le Mali, pays enclavé du Sahel comptant 25 millions d'habitants , est confronté depuis 2012 à une instabilité importante , marquée par le terrorisme, la démission de l'État et des conflits armés.), marquée par le terrorisme, la démission de l'État et des conflits armés.Cette année-là, une rébellion touareg a éclaté dans le nord du Mali et le président Amadou Toumani…