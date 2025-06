Géorgie. La décision de justice concernant cinq ONG indépendantes est un coup porté à la liberté d’association

par Amnesty International

En réaction aux informations selon lesquelles un tribunal géorgien a ordonné à cinq organisations indépendantes de la société civile de communiquer au Bureau de lutte contre la corruption des informations très sensibles sur des bénéficiaires protégés par leur action en faveur des droits humains, ainsi que des informations sur leurs activités et les subventions qu'elles […]



