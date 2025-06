Longtemps après que les armes se soient tues, les violences sexuelles laissent des cicatrices durables

La violence sexuelle dans les conflits est une tactique de guerre, de torture et de terreur. Elle détruit non seulement les survivant.e.s, mais déchire également les familles et les communautés. Le traumatisme, la honte et la stigmatisation sont vécus par les victimes, et non par les auteurs, et se répercutent sur plusieurs générations.



Lire l'article complet