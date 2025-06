Turquie. Le recours illégal à la force par la police contre des manifestant·e·s en mars « pourrait s’apparenter à de la torture »

par Amnesty International

Les autorités turques doivent mener des enquêtes efficaces, indépendantes et impartiales dans les meilleurs délais sur les violations des droits humains qui auraient été commises par des représentants des forces de l’ordre pendant les grandes manifestations de mars 2025, dont certaines pourraient s’apparenter à des actes de torture, indique Amnesty International dans les conclusions de […] The post Turquie. Le recours illégal à la force par la police contre des manifestant·e·s en mars « pourrait s’apparenter à de la torture » appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet