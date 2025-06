Inde. Il faut mettre un terme aux expulsions illégales et protéger les réfugié·e·s rohingyas

par Amnesty International

Le gouvernement indien doit immédiatement mettre fin à toutes les expulsions d'hommes, de femmes et d'enfants rohingyas, les reconnaître en tant que réfugié·e·s et les traiter avec la dignité et la protection qui leur sont dues en vertu du droit international relatif aux droits humains, a déclaré Amnesty International à la veille de la Journée […]



