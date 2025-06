Ukraine : Kyïv subit l’attaque la plus meurtrière depuis près d’un an, selon l’ONU

Un barrage combiné de drones et de missiles mené par les forces armées russes dans la nuit du lundi au mardi semble être l’attaque « la plus meurtrière contre Kyïv » depuis près d’un an, a indiqué mardi la Mission de surveillance des droits de l’homme des Nations Unies en Ukraine.



