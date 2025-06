« On demandait juste que nos droits soient respectés ». Les autorités tunisiennes punissent la mobilisation en faveur des droits socio-économiques et environnementaux

par Amnesty International

Dans un contexte de hausse du coût de la vie et de crise environnementale, et bien qu’elles se soient engagées à plusieurs reprises à défendre la justice économique et sociale pour les plus démunis, les autorités tunisiennes ont, au cours des cinq dernières années, pris pour cible des personnes appartenant à des communautés marginalisées et […] The post « On demandait juste que nos droits soient respectés ». Les autorités tunisiennes punissent la mobilisation en faveur des droits socio-économiques et environnementaux appeared first on Amnesty International. ]]>



Lire l'article complet