Des journalistes au Tchad ont droit à une mise en liberté provisoire avant leur procès

par Human Rights Watch

Click to expand Image La Haute Court de Justice de N'Djamena, au Tchad, le 5 décembre 2022. © 2022 Denis Sassou Gueipeur/AFP via Getty Images La semaine dernière marquait trois mois depuis l'arrestation au Tchad d'Olivier Monodji, directeur de publication de l’hebdomadaire Le Pays et correspondant de Radio France Internationale, et de Mahamat Saleh Alhissein, reporter de la chaîne publique Télé Tchad. Leur affaire concerne aussi d’autres co-accusés. Les procureurs ont allégué que les journalistes étaient de connivence avec le groupe Wagner, un groupe mercenaire russe présent…



Lire l'article complet