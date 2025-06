Soudan du Sud : l’accord de paix risque de s’effondrer, avertit une Commission de l’ONU

L’escalade des offensives militaires, la répression politique et la présence militaire étrangère au Soudan du Sud non seulement accélèrent la rupture de l’accord de paix revitalisé de 2018, mais alimentent la peur, l’instabilité et le traumatisme au sein de la population, a averti vendredi la Commission des droits de l’homme des Nations Unies au Soudan du Sud.



