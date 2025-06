Des images satellite révèlent que la ville de Khuzaa a été entièrement rasée en mai 2025, nouvelle preuve des destructions injustifiées et du génocide commis par Israël dans la bande de Gaza

par Amnesty International

L'analyse d'images satellite et la vérification de séquences vidéo par Amnesty International révèlent que les forces israéliennes ont complètement rasé ce qui restait de la ville de Khuzaa, dans le sud de la bande de Gaza occupée, en l'espace de deux semaines en mai 2025. Cette analyse souligne à quel point il est urgent d'enquêter […]



