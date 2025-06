Iran. Exécution arbitraire d’un manifestant du mouvement « Femme, Vie, Liberté » à l’issue d’un simulacre de procès entaché de torture

par Amnesty International

En réaction à l'annonce par les autorités judiciaires iraniennes de l'exécution dans la matinée du 11 juin 2025 de Mojahed (Abbas) Kourkouri en lien avec les manifestations en 2022 du mouvement « Femme, Vie, Liberté » en Iran, Hussein Baoumi, directeur régional adjoint d'Amnesty International pour le Moyen-Orient et l'Afrique du Nord, a déclaré : « L'exécution arbitraire de […]



